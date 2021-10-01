«Вы уходили к Вдовиченкову!»: Корчевников попытался вычислить любовника певицы Славы

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в студии своей передачи вычислил любовника певицы Славы.

«Я уходила от Толи на три месяца. Закрутила роман. Повела себя аморально. Думала, что влюбилась. Мы разошлись. Но вскоре я поняла, что хочу жить только с Толей. И мы простили друг друга и стали снова вместе. Он тоже полюбил. Просто я честнее. А он говорит, что ничего у него на стороне не было. Мой любовник был красивый молодой человек. Но не получилось у нас с ним. И не могло получиться. Мне нужен человек силы и характера. Это был период фильма «Параграф 78». Певица Слава

«В этом фильме у вас тоже любовный треугольник. Все как в жизни. Я все понял, вы уходили к Вдовиченкову!» — заметил Борис Корчевников.

«Нет. У Володи тогда была супруга. И не к Куценко я ушла. У него тогда уже была девушка. Они поженились потом», – заметила Слава.

Напомним, что певица Слава вместе с Анатолием Данилицким уже 20 лет. У них есть совместная дочь Антонина.

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