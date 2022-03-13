«Узнала о романе с Зудиной»: подруга дочери Табакова объяснила, почему актриса ушла из театра отца

По словам Светланы Щипанской, наследница встала на сторону своей матери.

Однокурсница актрисы Александры Табаковой Светлана Щипанская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему в свое время ее подруга ушла из театра знаменитого отца – режиссера Олега Табакова.

«Она – девочка принципиальная. Всегда за правду. Если есть позиция, то она не слезет с нее никогда. Она встала на сторону мамы из-за развода родителей. Когда Табаков женился почти на ее сверстнице. Сын Антон тоже переживал». Светлана Щипанская

Как отметила Щипанская, когда дочь Табакова узнала об изменах отца с Зудиной, то ушла из театра. «Она узнала о Зудиной и сразу написала заявление. Там все в театре об этом говорили. Табаков просил дочь остаться, чтобы отыграть гастроли. Но она ушла. Она вот такая – Шура», — заявила однокурсница Александры Табаковой.

Напомним, что Александра Табакова родилась в 1966 году. Она актриса и телеведущая. У нее есть родной брат Антон. Он старше на шесть лет.

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