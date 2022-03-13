«Вам одной из тысячи удалось убедить меня открыть дверь»: старшая дочь Табакова вышла на связь

Александра очень давно не общалась с журналистами.

Старшая дочь режиссера Олега Табакова Александра впервые за долгое время вышла на связь с журналистами. Ее показали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Закрыться много лет назад от прессы Александру Табакову заставили обстоятельства. Это случилось после того, как Олег Табаков ушел от ее матери актрисы Людмилы Крыловой к Марине Зудиной. Любопытно, что некоторые соседи Александры Табаковой считают, что старшая дочь режиссера умерла.

«Нет ее уже больше года», — заявил один из соседей.

«Вам непонятным образом одной из тысячи человек удалось убедить меня открыть вам дверь. Вы можете рассказать об этом как о достижении и вас повысят», — сказала Александра Табакова журналистам программы.

Напомним, что Александра Табакова родилась в 1966 году. Она актриса и телеведущая. У нее есть родной брат Антон. Он старше на шесть лет.

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