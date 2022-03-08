«МХТ при Женоваче не работал на полную мощность»: Павел Табаков высказался о бывшем худруке театра

Актер Павел Табаков пояснил свою позицию в отношении Сергея Женовача, а также рассказал о работе в театре с Ренатой Литвиновой.

Олег Табаков прославился как великий актер и режиссер. Он много сил отдал «Табакерке», в которой был художественным руководителем. В 2018 году артист умер. Теперь его дело продолжает сын Павел Табаков.

Он с юных лет играет на сцене и уже успел получить похвалу от многих именитых коллег. Но даже имея знаменитых родственников, опыт работы, актер предпочел получить высшее образование.

В новом интервью Павел поведал, что сдавал экзамены на общих снованиях и обошел однокурсников по количеству баллов, которые давали за за творческий конкурс. Он подчеркнул, что готов совершенствоваться и дальше.

«Если актеры — это сердце театра, то сейчас я хочу разобраться, как работают его почки, легкие и печень», — заявил артист.

Его наставником был не только отец, но и Константин Богомолов. Теперь уже пятый год является мастером Табакова директор Театра П.Н. Форменко — Андрей Воробьев.

После смерти Олега Павловича в МХТ сменилось руководство, а также были внесены изменения в репертуар. Спектакли с молодым актером выводились из афиши худруком Сергеем Женовачем.

«Сергей Васильевич правда прекрасный режиссер, у него есть просто выдающиеся спектакли. Но МХТ при нем не работал на полную мощность. Было выпущено так мало премьер, что постепенно всем стало ясно: для главного драматического театра страны это недопустимо», — пояснил Павел.

Не так давно в кабинете худрука место занял Константин Хабенский. Однако сын Табакова вернулся в театр еще до этого. Он находит общий язык со многими режиссерами и актерами. Так Павел признался, что ему нравится работать с Ренатой Литвиновой, которая знаменита своими постановками.

«Фокус Ренаты-режиссера в том, что она дает актерам много свободы, отталкиваясь прежде всего от их собственной природы. Опять — таки взять нас с Юрой Чурсиным: мы играем одну роль, но рисунки совсем разные. Наш герой в его версии — взрослый несостоявшийся писатель. В моей — молодой, начинающий, подающий надежды. Конечно, Рената сохраняет все символические акценты, которые ей важны, но главным для нее остается артист на сцене. И это круто», — пояснил он, пишет Bazaar.

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