Максим Матвеев об уходе из театра: «Я решил — если не будет Табакова, уйду и я»

Максим Матвеев не только один из самых востребованных актеров кино, но до недавних пор он успевал работать в «Театре Олега Табакова». Однако два года назад артист решил покинуть «Табакерку», причины тогда толком не озвучил. В интервью блогеру Надежде Стрелец Матвеев заявил, что такое решение принял еще давно.

«Я понимал, что если в театре не будет Олега Табакова, уйду и я, — заявил актер. — Поэтому решение мне далось просто. Руководство театра не хотело меня отпускать, делали разные предложения. В итоге мы договорились, что я уйду в длительный отпуск без сохранения содержания. И я там числюсь до сих пор».

В другой театр Матвеев не перешел. Актер признался, что силы сейчас бросил на кино.

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