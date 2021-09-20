«Небольшую покупку для Вагаши»: Татьяна Брухунова нарядила подросшего сына в свитшот горчичного оттенка

Избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, какие книжки приобрела для малыша в Санкт-Петербурге.

У известного юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой подрастает маленький сын Ваган.

Молодая мама Татьяна Брухунова в эти дни находится по делам в Санкт-Петербурге. Из Северной столицы она приедет к наследнику Вагану с подарками.

Татьяна Брухунова купила для полуторагодовалого ребенка книжки, с которые все малыши начинают знакомство с литературой, — это красиво оформленные сказки «Теремок» и «Колобок» с яркими иллюстрациями.

«Ни одна моя поездка не обходится без захода в книжный «Зингер». Обожаю здесь брать книги. Сейчас сделала небольшую покупку для Вагаши, вообще чумовая книжка», — поделилась Татьяна Брухунова в сторис микроблога.

А в следующей сторис супруга Евгения Петросяна разместила фото сына Вагана. За последнее время малыш заметно подрос.

Фото, вероятно, было сделано в гостиной квартиры Брухуновой и Петросяна. Ваган сидит за столом, перед ним роскошная ваза с букетом белых роз. Облачен мальчик в модный свитшот горчичного оттенка.

Напомним, сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился на свет 13 марта 2020 года. Несколько дней назад Вагану исполнилось полтора годика.

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