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Художник так видит: Брухунова показала, как сынишка от Петросяна покрасил Давиду волосы в розовый

Сын сатирика увлекся росписью по гипсу.

Художник так видит: Брухунова показала, как сынишка от Петросяна покрасил Давиду волосы в розовый
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Петросяном. Фото: instagram.com/bruhunova

Маленькому сыну Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Вагану вот-вот исполнится два годика. Мальчик растет талантливым ребенком, обожает творчество и танцы. Глава семьи не показывает наследника, а вот молодая мама иногда позволяет поклонникам подсмотреть, как дела у крохи.

На этот раз Брухунова запечатлела сынишку за творчеством. Она позволила Вагану раскрасить гипсовую голову Давида. И малыш не растерялся, раскрасил весь бюст золотым, а прическу ветхозаветного героя украсил розовым цветом.

«Как красиво!» — впечатлилась мама и засняла процесс на камеру.

Напомним, что сына Петросян и Брухунова скрывали от публики, показав его лишь по достижении шести месяцев. Назвали кроху Ваганом в честь отца Евгения Петросяна.

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