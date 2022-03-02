«За ним ухаживала Марина»: вскрылись неизвестные подробности о последних днях жизни Олега Табакова

В конце ноября 2017-го Олег Табаков был госпитализирован. Более трех месяцев он был в коме, а 12 марта 2018-го умер. Только после смерти стало известно, что у режиссера был рак.

Об этом знали лишь самые близкие люди. Ведь о болезни он не говорил, а на сцену выходил до последнего. Друг и коллега артиста Авангард Леонтьев рассказал о последних днях его жизни.

«Несмотря на то что болел, он играл по несколько спектаклей в месяц. И вдруг ночью дома упал. В больнице провел несколько месяцев. Врачи пытались сделать все возможное и невозможное. За ним ухаживала Марина, рядом были дети… Пока Табаков мог дойти до сцены, он играл», — цитируют Леонтьева «Известия».

Добавим, Табаков был женат на актрисе Марине Зудиной, которая родила ему сына Павла и дочь Машу.

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