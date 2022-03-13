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Отрекшийся от россиян: Рудковская показала видео, как Барских подражает Билану

Не так давно Макс Барских с легкостью зарабатывал на гражданах РФ.

Отрекшийся от россиян: Рудковская показала видео, как Барских подражает Билану
Макс Барских. Фото: Global Look Press

Исполнитель хита «Туманы» Макс Барских в последнее время приобрел скандальную славу своими жесткими заявлениями про Россию. Недавно он заявил, что запрещает использование своих песен на российских каналах и радиостанциях.

Яна Рудковская заметила, что включать его треки теперь вряд ли кто-то будет по доброй воле. И попросила его вернуть все награды, которые ему дали на территории страны. Также продюсер напомнила артисту, что зарабатывал он свои деньги именно в России.

Закрыть тему с Максом Барских в своем телеграме жена Евгения Плющенко решила видеороликом, на котором артист не брезгует подражать Диме Билану.

У этого музыканта, к слову, диаметрально противоположное отношение к земле, где он стал популярным. В личном блоге Билан написал, что родился в Карачаево-Черкессии, жил в Татарстане и Кабардино-Балкарии и всегда будет за Россию.

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