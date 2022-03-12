«Будет не до концертов»: Бородина вслед за Тимати предсказала творческое будущее Макса Барских в Европе

После ненависти в адрес страны, где музыкант неплохо зарабатывал, его хотят предать забвению.

С начала спецоперации России на территории Украины многое звезды с Незалежной, успешно построившие карьеру в нашей стране, обрушились с ненавистью и оскорблениями в адрес России. Макс Барских обозвал «дырявой» и страной жадности и злости.

Первым отреагировал на агрессию Барских рэпер Тимати. Тимур Юнусов предложил «отменить» музыку украинца везде, в том числе в плей-листах простых россиян. И «отправил» его зарабатывать в Европу, мол, пусть попробует там обогатиться так, как это смог сделать в России.

Вслед за Тимати в успехе Барских на европейском рынке усомнилась Ксения Бородина. Девушка раньше была поклонницей украинского певца. «На родине будет не до концертов, в Россию он больше не приедет и тут никто не примет, Европа его не знает особо», — высказалась телеведущая.

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