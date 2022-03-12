«Ну просто негодяй!»: Пригожин рассказал, как Барских брал у олигархов деньги и не платил налоги

По словам продюсера, когда-то петь на русском языке этому исполнителю было «не западло».

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что шокирован последними заявлениями украинского музыканта Макса Барских в отношении России, где он долгие годы кормился.

«Брать у русских олигархов деньги и не платить с них налоги было не стыдно, петь на русском языке не западло. А теперь он, видите ли, забирает свои права, гонит на страну, в которой кормился и зарабатывал деньги. Ну просто негодяй!» Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, Россия всегда относилась уважительно к украинским артистам. Не проявляла к ним никакой агрессии. Многие работали в России, жили и пили здесь. Сегодня же эти люди вдруг стали призывать к войне. Высказываются негативно против всех, кто говорит на русском языке, сообщает «АиФ».

Напомним, что Макс Барских не так давно в соцсетях назвал Россию «дырявой страной». Кроме того, он запретил использовать его песни на российских каналах и радиостанциях.

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