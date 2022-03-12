Сочная куриная грудка: быстро и вкусно
Видео
Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео

«Ну просто негодяй!»: Пригожин рассказал, как Барских брал у олигархов деньги и не платил налоги

По словам продюсера, когда-то петь на русском языке этому исполнителю было «не западло».

«Ну просто негодяй!»: Пригожин рассказал, как Барских брал у олигархов деньги и не платил налоги
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что шокирован последними заявлениями украинского музыканта Макса Барских в отношении России, где он долгие годы кормился.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

«Брать у русских олигархов деньги и не платить с них налоги было не стыдно, петь на русском языке не западло. А теперь он, видите ли, забирает свои права, гонит на страну, в которой кормился и зарабатывал деньги. Ну просто негодяй!»

Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, Россия всегда относилась уважительно к украинским артистам. Не проявляла к ним никакой агрессии. Многие работали в России, жили и пили здесь. Сегодня же эти люди вдруг стали призывать к войне. Высказываются негативно против всех, кто говорит на русском языке, сообщает «АиФ».

Напомним, что Макс Барских не так давно в соцсетях назвал Россию «дырявой страной». Кроме того, он запретил использовать его песни на российских каналах и радиостанциях.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Иосиф ПригожинМакс БарскихНовости googleРоссияУкраина