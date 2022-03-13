«Как в воду глядели»: Харламов показал миниатюру 2017 года, в которой «накаркал» уход «Макдоналдса»

Вместе с ним в сценке участвовал Тимур Батрутдинов.

Гарик Харламов вспомнил свою старую миниатюру 2017 года, в которой он вместе с Тимуром Батрутдиновым «предвидел» ситуацию с санкциями.

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На шоу ТНТ Comedy Club юмористы изображали спекулянта и покупателя. По сюжету соскучившийся по гамбургерам россиянин готов отдать любые деньги за биг мак из «Макдоналдса».

«Как в воду глядели», — написал в своем Telegram-канале артист.

Напомним, американский фас-фуд ушел с рынка России из-за ситуации на Украине. Уже сейчас изворотливые россияне выставили еду сети на интернет-площадках по завышенной цене.

Поклонники комика, к слову, предложили Гарику Харламову не теряться в сложившихся обстоятельствах и открыть свой фаст-фуд на месте сбежавшего.

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