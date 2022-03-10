«Что-нибудь из запрещенного?»: Гарик Харламов высмеял жизнь под санкциями

Юморист решил, что время фарцовщиков снова пришло.

Юморист Гарик Харламов поделился в своем микроблоге роликом, который они с Тимуром Батрутдиновым снимали еще в 2014 году, когда наша страна впервые попала под санкции со стороны Евросоюза. В ответ на них Россия ввела свои ограничения по поставкам товаров из заграницы.

По сюжету, герой Харламова – фарцовщик санкционными товарами. Он на улице начал предлагать прохожему в лице Батрутдинова товары.

«Что-нибудь из запрещенного? Совсем запрещенного. Йогурт есть финский, оливки два килограмма настоящие, польские яблочки, литовское масло, будешь брать?», — перечислил санкционные товары актер.

И распахнул пиджак, под которым якобы прятал все съестное, чем ввел в экстаз коллегу по сцене. «Все новое — хорошо забытое старое», — подчеркнул комик.

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