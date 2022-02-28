Гарик Харламов вслед за Никитой Джигурдой стал молиться за мир во всем мире

Артисты считают, что взывание к Богу может помочь.

Артист Никита Джигурда попытался успокоить враждующие стороны в Сети. Актер уверен, что ссоры и ругань никак не могут помочь в сложившихся обстоятельствах на политической международной арене, а вот молитва — да.

Комик Гарик Харламов тоже решил уповать на высшие силы.

«Я очень надеюсь и молю Бога о мире!» — написал он в личном блоге.

Ведущая Ольга Бузова также считает, что страсти в Сети могут только усугубить положение и взяла на себя миссию отвлекать людей от дурных мыслей.

Она посоветовала смотреть развлекательное шоу, которое сейчас идет с ее участием, — «Звезды в Африке». При этом звезда не скрывает, что переживает за ситуацию с Украиной не меньше других.

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