«У нас по три мотора в день»: Гарик Харламов рассказал, как снимается Comedy Club

По словам шоумена, после съемок они с Павлом Волей полностью вымотаны.

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дашей Исаевой раскрыл детали съемочного процесса популярной программы на канале ТНТ Comedy Club.

«Я не могу заниматься Comedy Club исключительно. У нас есть штат авторов. Они пишут миниатюры. У нас проходят проверочные вечеринки. Только потом мы выходим на съемку. У нас по три мотора в день. Это сложная история. Мы вымотаны после съемочного процесса». Гарик Харламов

Как отметил Гарик Харламов, одна съемка длится два часа.

«Потом приходят новые гости. Начинается новая съемка. Опять все рассаживаются. Мы с Волей импровизируем перед гостями, потом идут номера. Причем мы не знаем, как ответят гости. Потом спим и на следующий день еще три съемки. Все придумывается за месяц. Мы проверяем материал. Это большая работа, которая идет уже много лет. По-другому просто невозможно. Сложно держать качество», — заявил Гарик Харламов.

больше по теме Был в компании Бурунова: Харламов без Ковальчук появился на вечеринке у Эмина За праздники шоумен сбросил пять килограммов.

Напомним, что Comedy Club – одна из самых старых юмористических программ на телевидении. У нее до сих пор очень высокие рейтинги.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.