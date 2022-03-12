Муж Аллы Пугачевой высказался о соцсетях. Он считает, что они продолжат работать. Поклонники удивились тому, как выглядит артист.

Максим Галкин уже давно счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Он построил замок в деревне Грязь, где продумал интерьер до мелочей. Там супруги растят детей: Лизу и Гарри. Малышам уже по восемь лет. Они учатся в элитной гимназии.

Еще в февраля Примадонна делилась кадрами, на которых с наследницей отправилась за подарками на 23 февраля. А вот потом она пропала из соцсетей.

Лишь недавно Алла Борисовна вышла на связь. Она подтвердила слухи, что уехала в Израиль на каникулы. Певица подчеркнула, что не эмигрировала. Стал делится новыми кадрами и Галкин 12 марта он вышел на связь из города Кесария, где находятся супруги. Юморист был с кудрявыми волосами. Он старался снимать себя снизу, но не скрыл уставший вид и круги под глазами.

«Напоминаю, что у меня есть Telegram-канал. Там я буду публиковать другой контент. Я пока осваиваюсь. Что касается работы Инстаграма, я ничего не архивирую. Каким-то образом что-то еще будет работать. И вообще, я считаю, что закрытие соцсетей — не самое страшное, что происходит в нашей жизни», — высказался артист.

Поклонники удивились тому, как выглядит Максим. При этом многие расстроились, что он не показал Аллу Борисовну. Пользователи Сети надеются, что юморист продолжит показывать свою семью, как раньше.

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