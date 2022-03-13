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«Что-то не приколол меня Telegram»: вышедшая на связь Нетребко решила остаться в Instagram

Оперная дива надолго пропадала из социальных сетей.

«Что-то не приколол меня Telegram»: вышедшая на связь Нетребко решила остаться в Instagram
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Анна Нетребко разволновала своих поклонников исчезновением из социальных сетей. Оперная дива ранее активно участвовала в жизни интернет-сообщества, поэтому сей факт действительно был заметен для публики.

Тем более со звездой чуть ранее отказались работать европейские театры, да к тому же она опубликовала прощальный пост в своем Instagram.

Но, как оказалось, повода для особого беспокойства нет – Нетребко приболела, а грустное послание было посвящено именно предстоящей блокировке социальной сети на территории России (14 марта).

Певице поклонники из России посоветовали переходить в альтернативные социальные сети, чтобы продолжить общение с соотечественниками. Напомним, Анна Нетребко с семьей давно живет в Австрии. Однако пока артистка решила оставаться на излюбленной площадке.

«Ребята, что-то не приколол меня Telegram, я подумаю — заводить его или нет. Но в любом случае мой в Instagram будет работать. Это же не навсегда?» — порассуждала Анна Нетребко.

Она сказала, что в настоящий момент ее настроение поднялось и оставшиеся сутки она будет развлекать публику в нем.

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