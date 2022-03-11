«Нас разлучают»: Анна Нетребко попрощалась с поклонниками

На оперную певицу Анну Нетребко свалилась одна неудача за другой. Из-за российского гражданства и «недостаточной отстраненности» от России театр La Scala и Баварская опера отказались от сотрудничества со звездой.
После этого артистка практически спряталась от публики, закрыла свой Instagram, удалила последние посты и лишь появилась раз в личном блоге, поздравив дам с 8 Марта.
И вот теперь Анна Нетребко решила окончательно попрощаться со своими поклонниками в Instagram.
«Дорогие мои подписчики… нас разлучают. Спасибо вам, что были со мной, спасибо за вашу любовь и поддержку! Смотрите на свет, даже если он слабеет», — написала она.
Многие фолловеры опешили от этих слов, ведь сейчас, после решения Генпрокуратуры заблокировать Instagram, многие знаменитости перешли в другие соцсети и мессенджеры. Однако Анна Нетребко не оставила ссылок на них в своем профиле.
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