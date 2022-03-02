Нетребко вслед за отстранением в La Scala запретили выходить на сцену Баварской оперы

Анна Нетребко второй раз испытала давление европейской общественности за то, что она родом из России.
Миланский театр La Scala отстранил Анну Нетребко от участия в мартовских спектаклях, заявив представителям СМИ, что она заболела и не явилась на репетиции вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.
Нетребко ответила на это в личном блоге, написав, что это ложь. Но при этом она все равно не будет выступать.
Теперь оперной певице также запретили выступать на сцене Баварской оперы из-за того, что российская звезда отказалась публично осуждать операцию России на Украине. Об этом в Twitter сообщил интендант Серж Дони.
«Она недостаточно дистанцировалась от ужасной агрессивной войны России против Украины», — сказал интендант.
Напомним, Анна Нетребко уже много лет живет в Австрии вместе со своей семьей. Ранее она написала в личном блоге, что любит свою страну, однако это не мешает ей также переживать о людях на Украине, в целом она «против войны». Певица постаралась дистанцироваться от политики, заявив, что она музыкант и ее миссия — объединять людей. Как видим, до конца уйти от политики ей все-таки не удалось.
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