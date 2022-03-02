Нетребко вслед за отстранением в La Scala запретили выходить на сцену Баварской оперы

В Европе решили, что Анна Нетребко недостаточно дистанцировалась от России.

Анна Нетребко второй раз испытала давление европейской общественности за то, что она родом из России.

больше по теме Волочкова в соболиной шубке отметилась на прогулке с новым другом и песиком С Михаилом Борисовским у балерины сейчас идет работа над творческим проектом.

Миланский театр La Scala отстранил Анну Нетребко от участия в мартовских спектаклях, заявив представителям СМИ, что она заболела и не явилась на репетиции вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

Нетребко ответила на это в личном блоге, написав, что это ложь. Но при этом она все равно не будет выступать.

Теперь оперной певице также запретили выступать на сцене Баварской оперы из-за того, что российская звезда отказалась публично осуждать операцию России на Украине. Об этом в Twitter сообщил интендант Серж Дони.

«Она недостаточно дистанцировалась от ужасной агрессивной войны России против Украины», — сказал интендант.

Напомним, Анна Нетребко уже много лет живет в Австрии вместе со своей семьей. Ранее она написала в личном блоге, что любит свою страну, однако это не мешает ей также переживать о людях на Украине, в целом она «против войны». Певица постаралась дистанцироваться от политики, заявив, что она музыкант и ее миссия — объединять людей. Как видим, до конца уйти от политики ей все-таки не удалось.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.