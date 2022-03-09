Невестка Орбакайте в мини-платье цвета фуксии запечатлелась в объятиях внука Пугачевой

Никита Пресняков в прошлом году отпраздновал 30-летие. Он является старшим сыном Кристины Орбакайте. Певец уже длительное время счастлив в браке с Аленой Красновой.

Примечательно, что у пары есть квартира в Москве, которую им подарила на свадьбу Алла Пугачева. Также артистка позволяет внуку приглядывать за ее бывшей дачей в районе Истры. Супруги предпочитают не говорить о звездных родственниках и не привлекать к себе внимание.

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8 марта невестка Орбакайте отметила свой день рождения. Обычно она устраивала вечеринку для друзей. Но на этот раз Алена просто посидела в ресторане с семьей.

Она облачилась в кукольное платье цвета фуксии. Романтический наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. А вот Никита был в черном наряде с брюками.

За столом собрались родные именинницы. Она при них задула свечку. А в конце вечера внук Пугачевой запечатлелся с женой. Она предстала в его объятиях.

Поклонники осыпали супругов комплиментами. Многие отметили, что Краснова гармонично смотрится с возлюбленным. «Вот это идеальная пара», «Любовь в глазах», «Какая вы весенняя», «Никита вас обожает!», «Ну не дашь и 25 лет», «Какие вы трогательные», «Какая красивая парочка», — стали писать пользователи Сети.

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