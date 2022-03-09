Семейная идиллия: Кудрявцева запечатлела, как Макаров кружит на руках подросшую дочку

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома со многими певцами и актерами. Лера привыкла, что они делятся с ней своими личными переживаниями и секретами.

О своей жизни телеведущая рассказывает мало. Но недавно она призналась, что счастлива с мужем Игорем Макаровым, хоть они и очень разные. Также звезда не стала скрывать, что страсть в браке со временем утихает.

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У супругов подрастает трехлетняя дочка Мария. От прошлых отношений у Кудрявцевой также есть взрослый сын Жан, который подарил ей внука Льва. Недавно они побывали в гостях у телеведущей. Дети смогли вместе поиграть.

Блондинка поделилась трогательными кадрами. Она решила показать, как Макаров кружит на руках свою дочку. Девочка в платье в цветочек даже расправила руки, как профессиональная танцовщица.

«Давай, папа крутит, а ты, Маша, руки вверх! О-о-о!» — восхитилась Лера.

Поклонники тоже остались в восторге от семейной идиллии. У маленькой Маши уже появилась своя армия поклонников. «До чего красивый ребенок», «Ой, а там ваш внук», «Какая Машка классная», «Сколько артистизма и грации», «Просто красоточка», «Папа любит свою принцессу», «Это так мило, до слез», «Какая вы счастливая! Муж просто шикарный», — прокомментировали пост подписчики.

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