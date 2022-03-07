Звезда «Эйфории» Зендая в костюме цвета «взбесившейся Барби» и длинном пальто отметилась в Париже

Модель и актриса на собственном примере продемонстрировала — какой цвет модницы будут бескомпромиссно носить следующей осенью.

Зендая к своим 25 годам стала мировой знаменитостью. Она уже в 2000-х годах начала посещать модные показы, а потом ее стали брать на роли в кино. Особенно успешным стал сериал «Эйфория», где сыграла главную роль Ру Беннетт.

Теперь у нее только в Instagram 132 миллиона подписчиков. Стройная брюнетка любит выглядеть современно и ярко. Это она продемонстрировала свой лук на показе Valentino.

В первом ряду шоу Зендая предстала в монохромном образе. Она показала, какой цвет будет актуален летом и осенью. актриса покрасовалась в костюме Valentino, с брюками в цветах.

Блузка на пуговичках и длинное пальто в тон цвета «взбесившейся Барби» дополнили образ. Модель покрасовалась в своем женственном наряде. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Звезда снова решила сделать макияж с акцентом на глаза.

«Розовый — это цвет любви, общности, энергии и свободы», — гласит надпись в аккаунте бренда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Зендая получила множество комплиментов. «Слишком хороша», «Сногсшибательная», «Классическая красота не знает возраста и времени», «Вау! Это прекрасно!», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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