Вслед за Ириной Шейк: Наталья Водянова впервые за много лет пропустила Неделю моды в Париже

Российская модель не появилась ни на одном из показов.

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Она родилась в Нижнем Новгороде, но даже ее мама Лариса признавалась, что со временем дочка стала приезжать на родину все реже. Однако они постоянно находятся на связи.

Сама модель продолжает выходить на подиумы и участвовать в модных фотосессиях. Обычно на важных мероприятиях она появляется с мужем — французским миллиардером Антуаном Арно.

Если весной Водянова участвовала в Неделе моды, то теперь проигнорировала все показы. Также поступила и ее коллега Ирина Шейк. Это первый случай за последние 10 лет, когда на Неделе моды в Париже их не было.

Примечательно, что Наталья не пришла даже на показ Louis Vuitton, хотя ее свекр Бернар Арно является генеральным директором одноименной СЕО группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Ранее Валентину Юдашкину запретили участвовать в парижской Неделе моды. По всей видимости, запрет коснулся и российских моделей. Они не приехали на показы даже в качестве зрительниц.

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