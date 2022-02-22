Сладенький: Нюша в песочном костюме оверсайз устроила фотосессию с крохой-сыном

Певица вернулась в Москву. Она готовится к возвращению на сцену, а также намерена перестать скрывать лицо наследника.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала гастролировать еще в подростковом возрасте. Примечательно, что певица долгое время не говорила о личной жизни. Но потом сыграла свадьбу с Игорем Сивовым и вскоре родила дочку Симбу.

Первое время пара скрывала девочку, но теперь певица даже берет девочку с собой на красные дорожки. А в конце прошлого года звезда родила сына.

Если для первых родов Нюша выбрала клинику в Майами, то второго наследника она решила рожать в Дубае. Певица провела в ОАЭ около шести месяцев. Лишь недавно она отдохнула на Мальдивах и вернулась с семьей в Москву.

Теперь артистка готовится вернуться на сцену. А 22 февраля она устроила семейную фотосессию. Так как звезда пока не вернулась в форму, свою фигуру она прячет под объемными нарядами.

На этот раз Нюша предстала в песочном спортивном костюме и майке. Она распустила волосы и сделала яркий макияж. В кадре Сивов в джинсах и джемпере позировал с женой, держа на руках сына. Однако пока кроху влюбленные решили скрыть от общественности.

«Сделали пару снимков с малышом. Скоро покажу вам нашего сладенького сыночка», — поделилась артистка.

Поклонники обрадовались такой новости. Многие отметили, что с нетерпением ждут когда они раскроют имя крохи. Напомним, что дочку певица назвала Серафима-Симба.

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