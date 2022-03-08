Четыре поколения: Нюша поделилась редким семейным фото с мамой, бабушкой и дочкой

Певица вернулась в Москву. Она готовится к возвращению на сцену, а также намерена перестать скрывать лицо наследника.

Теперь Нюша снова находится дома. 8 марта певица поделилась редким семейным кадром. Она решила показать четыре поколения женщин в ее семье. В кадре певица позировала с мамой, дочкой и бабушкой. Примечательно, что только артистка оказалась брюнеткой, а вот остальные показали свои светлые волосы.

«Дорогие мои, сегодня праздник женщин, девочек, мам и бабушек 8 марта. Праздник, связанный у меня в сознании только с любовью, нежностью, заботой и поддержкой. В наступившее, очень непростое для всех время, хочется нам пожелать, почаще испытывать эти чувства друг к другу, почаще проявлять и говорить о них. Я верю, что мы останемся людьми Света и не поддадимся силе тьмы. Женщинам дан исцеляющий дар принимать и возвращать Любовью, так давайте проживать Любовь к каждому человеку, как если бы это был ваш ребенок в момент первой встречи с ним!» — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как все Шурочкин похожи. Многие отметили, что Симба растет копией бабушки. «Какие милые», «Такие красивые», «Какая прелесть», «Ух ты, какие все красотки», «Симба вся в бабушку», «Все на одно лицо! Вот это гены!», «Какой крутой снимок», — прокомментировали пост подписчики.

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