Кети Топурия запечатлела, как шестилетняя дочка в воздуном платье и колпаке учится в онлайн-школе

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике в качестве солистки группы «А’Студио». Многие восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля.

Примечательно, что артистка каждый раз подбирает себе яркие образы не только для выступлений. Она растит дочку Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, которая тоже любит наряжаться.

На этот раз Топурия поделилась кадрами, на которых засняла свою наследницу во время занятий в онлайн-школе. Девочка облачилась в воздушное платье, мантию и колпак колдуна. Она занималась, сидя за ноутбуком.

«У Оливии, в отличие от меня, с математикой нет никаких трудностей и мы решили это развивать, она схватывает все на лету и настолько погружается в увлекательный учебный процесс, что и я не остаюсь в стороне, спустя много лет наконец поняла, как решать некоторые задачи. Не существует ситуаций, в которых не нужны знания. А сейчас нам всем как никогда важно учиться находить общий язык и открывать новые возможности для наших детей. Помимо математики они помогают готовиться к школе детям от 4 лет, учат английскому, основным школьным предметам, шахматам и программированию. Оливия занимается прямо у себя в комнате, а я только иногда заглядываю и каждый раз думаю: вот если бы в мое время так было!» — написала звезда.

Поклонники восхитились шестилетняя дочкой Топурии. К слову, у нее также подрастает сын Адам, рожденный от мужа Льва Деньгова.

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