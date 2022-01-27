«Вот так!»: Топурия запечатлела, как годовалый сын в брюках и сандалиях танцует у телевизора

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Она не скрывает, что ей нравится петь на сцене. Артистка обладает необычным тембром голоса. Благодаря работе она встретила мужа Льва Деньгова.

Певица выступила на его празднике, устроенного в честь дня рождения. С тех пор они стали видеться, а потом сыграли свадьбу. У пары уже подрастает сын Адам, у которого недавно состоялся первый день рождения.

Топурия недавно отдохнула с мужем и детьми в Дубае. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. Но праздник для малыша пара устроила уже дома. Не обошлось без застолья. А теперь артистка решила поделиться трогательными кадрами. Она запечатлела годовалого сына в брюках, кофте и сандалиях. Он танцевал у телевизора, опираясь на диван.

«Вот так мы танцуем, вот так!» — похвалила кроху мама.

У Адама уже отросли вьющиеся волосы. Он ритмично двигался под музыку. Поклонники восхитились наследником артистки. Многие посчитали, что он похож на маму.

«Какой милый мальчик», «Очаровательный у вас сын», «Какой кудрявый», «Ох, как он двигается! Мамины гены», «Какая вы счастливая», «Это идеально», «Просто красотища», «Танцует бесподобно», «Мамина отрада растет», «Как быстро растут дети», «Хорош, он прям танцор диско», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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