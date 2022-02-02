«Танцует, танцует!»: Кети Топурия засняла подросшего сына, играющего с сестрой у телевизора

Певица поделилась трогательным видео с маленьком Адамом. Она показала, как дочка ухаживает за братиком.

Кети Топурия является известной певицей. Она уже давно выступает на сцене с группой «А’Студио». Кети славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Стоит отметить, что в 35 лет она может похвастаться стройной фигурой.

И при этом у артистки уже подрастают дети. От первого брака у нее есть дочка Оливия. А не так давно один годик исполнился ее сыну Адаму, которого звезда родила от Льва Деньгова.

Уже больше трех лет Кети счастлива в отношениях с дипломатом, но в браке они состоят всего чуть больше года. Влюбленные часто путешествуют. Недавно певица провела время в Дубае.

Примечательно, что с ними отдыхали и дети Деньгова от прошлых отношений. Обычно Топурия редко делится семейными кадрами, но 2 февраля она поделилась трогательным видео, на котором предстал ее сын.

Адам в белом боди сидела на кровати и танцевал под музыку у телевизора. В это время Оливия гладила братика и трогала его кудряшки.

«Танцует, танцует!» — умилилась Кети.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие поразились тому, как подрос сын звезды. «Такой он милый», «Просто ангел», «Кудрявый! Просто прелесть», «Какая Оливия заботливая сестра», «У вас дома столько счастья», «Малыш быстро растет», «Музыкальный, в маму», «Ну это счастье! Такие они красивые», — прокомментировали кадры подписчики.

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