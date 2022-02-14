В модных джинсах и песочных лоферах: Топурия оказалась в объятиях Деньгова после выступления

Кети Топурия является известной певицей. Уже много лет она выступает на сцене как солистка группы «А’Студио». Примечательно, что артистка славится не только своим вокалом, но и красотой.

Она счастлива в отношения с дипломатом Львом Деньговым. У них подрастает годовалый сын Адам. От первого брака у нее также есть дочка Оливия, которая учится в первом классе.

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Недавно Топурия вернулась из отпуска, который провела в Дубае. Она первое время проводила с детьми, но накануне отправилась на концерт. Певица поделилась кадрами из гримерки.

Она облачилась в песочный свитер и модные джинсы прямого кроя с высокой посадкой, которые стали трендом в этом сезоне. Образ дополнили лоферы в тон свитера. Кети красовалась с фильтром перед камерой.

«Вот так я хорошо получаюсь. Мы сидим в гримерке, ждем моего выступления», — поделилась звезда.

Она показала сверкающий корсет, который любит носить на сцене. А вот после выступления ее встретил муж. Деньгов был облачен в брюки и белую рубашку. Кети прилегла на него и стала петь, так как настала ночь и День святого Валентина. Она понежилась в объятиях супруга.

«Что за праздник, День святого Валентина! Он ненавидит! Он ненавидит! Но подарочек привез», — пропела артистка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Кети выглядит очень стильно. Другие осыпали пару комплиментами.

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