«До свидания. Мы обязательно встретимся»: Нагиев вышел на связь в Instagram и попрощался с поклонниками

Как отметил телеведущий, он любит своих подписчиков, несмотря «на терпкий вкус утерянных надежд».

Телеведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь в Instagram со своими подписчиками. Это случилось впервые с 23 февраля.

«До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд». Дмитрий Нагиев

Также он включил песню группы «Аквариум» «Поезд в огне». На кадрах можно увидеть, как Дмитрий Нагиев бреет свою и без того лысую голову.

Напомним, что Дмитрий Нагиев – один из самых популярных ведущих в стране. Он ведет шоу «Голос», которое пользуется огромной зрительской любовью.

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