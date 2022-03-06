«Голос. Дети»: Восьмилетняя малютка сосватала маму за Билана, пошептавшись с Нагиевым

Девчушка из Нижнего Новгорода буквально влюбила себя жюри. К ней на слепых прослушиваниях повернулись все наставники. А кого выбрала участница?

На Первом канале показали очередной выпуск вокального проекта «Голос. Дети». Самым запоминающимся моментом стало выступление восьмилетней Аделии Загребиной из Нижнего Новгорода. Малютка буквально влюбила в себя жюри. На слепых прослушиваниях к ней повернулись все наставники. А кого выбрала сама участница? Многие зрители думали, что девчушка пойдет в команду к Полине Гагариной. Однако юная вокалистка прочла стих со цены, посвятив его Егору Криду. Надо сказать, что Полина была очень расстроена этим.

За кулисами шоу Аделия успела покорить и ведущего проекта «Голос. Дети» Дмитрия Нагиева. Так, во время интервью с детской непосредственностью девчушка из Нижнего Новгорода выдала свою мечту. Пошептавшись с Нагиевым, малютка сосватала свою маму за Диму Билана. Аделия уверена, что с таким отчимом она могла бы петь на кухне.

«Мечтаю стать волшебницей, чтобы Дима Билан женился на мамочке. Кажется, он будет хорошим папой. А я буду петь с ним», — отметила юная вокалистка, пошептавшись с Нагиевым.

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