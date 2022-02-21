«Подонок и бездарность»: Тамара Семина высказалась о Дмитрии Нагиеве

Актриса не хочет играть с ним на одной площадке.

Народной артистке России Тамаре Семиной 83 года. Несмотря на преклонный возраст, она снимается в кино. Правда, в последнее время ролей все меньше, во многом еще и потому что актриса не хочет выходить на съемочную площадку с некоторыми современными звездами.

Так, например, неприятные ощущения у нее вызывает Дмитрий Нагиев.

«Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует. При этом сегодня он — актер номер один. Никому в голову не приходит сказать: «Уважаемый Дмитрий, в студии нет солнца, снимите темные очки!» А я сказала: «Не вижу ваших глаз и разговаривать не могу», — цитирует Семину «Экспресс газета».

Напомним, на днях Дмитрий Нагиев стал временным ведущим КВН.

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