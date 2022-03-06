Еще и получила поцелуй: Муцениеце в силуэтном платье цвета сочной травы предстала с Нагиевым

Актриса в студии шоу «Голос.Дети» появилась в женственном наряде. На нее обратил внимание коллега.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снималась в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Более того, почти 10 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным. Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию.

Многие поклонники считали их идеальной парой, но в 2020 году они развелись. Сначала звезда переживала, но потом сменила имидж, постройнела и стала получать новые приглашения на съемки.

Особенной радостью для актрисы стало возвращение в шоу «Голос.Дети». Ее снова пригласили вести проект с Дмитрием Нагиевым. Недавно стартовали съемки новых выпусков.

В студии Муцениеце появилась в шелковом силуэтном платье цвета сочной травы. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Актриса собрала волосы в пучок. Она решила выглядеть элегантно, так как выпуск покажут на телеэкранах накануне Международного женского дня.

Нагиев поздравил свою коллегу. Он вручил ей букет цветов и даже поцеловал в щечку. Агата была тронута таким вниманием. К слову, 1 марта она также отметила день рождения.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что ей идут такие образы. «Какая красивая», «Просто слов нет», «Агата, как вы похорошели», «Платье изумительное», «Ну это бесподобно», «Ох, какова красота», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале