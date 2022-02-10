«Довольные, как на свидании»: Матисон с мужем примчались домой из кинотеатра, чтобы успокоить плачущего Васеньку

Сергей Безруков со своей второй половинкой сходили на фильм «Смерть на Ниле» . Вот только досмотреть картину до конца не смогли. Дома проснулся сынишка и начал капризничать.

Вместе с Анной Матисон художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков сходил на кинопоказ фильма «Смерть на Ниле». По словам актера, они с женой впервые за долгое время вышли в свет вместе. Сергей отметил, что поначалу все было просто прекрасно: хороший сценарий, потрясающие актеры, да и в целом обстановка, как на свидании.

Однако вечер на двоих прервала бабушка, на которую супруги оставили троих детей. Младший — Васенька — проснулся и начал капризничать, требуя маму. Пришлось Матисон с мужем бежать домой к детям.

«Вчера первый раз за долго-долго выбрались вместе! Прекрасный фильм «Смерть на Ниле». Начали смотреть, все прекрасно, снято отлично, актеры — супер! Сидим довольные, как на свидании. Дети — с бабушкой. Вдруг приходит сообщение, что Вася проснулся и плачет. Сорвались и примчались домой, не досмотрев. Хорошо, что из книжки знаем, чем дело кончилось, а то уходить с детектива — это же потом полночи мучиться, кто убийца», — пошутил Безруков.

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