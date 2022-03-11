«Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня»: Безруков с женой отметили чугунную свадьбу

Актер и худрук Сергей Безруков в Instagram заявил, что 11 марта день рождения его семьи. Он с самого утра принимает поздравления от поклонников в сообщениях и комментариях. Актер поблагодарил всех, кто помнит о нем и его близких.

«Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня. Кажется, только вчера, а уже семь лет знакомства, шесть лет женаты, трое детей, пять совместных картин, два спектакля. И огромное количество любви, поддержки, тепла, совместных творческих планов!» Сергей Безруков

По словам Сергея Безрукова, он не сомневается, что в будущем удастся реализовать все творческие планы. В такой атмосфере, как в их семье, по-другому и быть не может.

Напомним, что женой Сергея Безрукова является режиссер Анна Матисон. Худрук Московского губернского театра часто подчеркивает, что без ума от своей второй половинки.

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