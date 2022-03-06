Елизавета II покинула Букингемский дворец

Монарх Великобритании Елизавета II перебралась в Виндзорский замок. Ее Величество оставила Букингемский дворец.

К слову, последний раз британская королева была в Букингемском дворце в марте 2020 года. После перенесенного «ковида» Елизавета II собирается работать из дома, а все официальные визиты высокопоставленных лиц перенесены в ее резиденцию в Беркшире.

Отметим, что домом королевы теперь считается Виндзорский замок. Туда Елизавета II переехала с ныне покойным принцем Филиппом во время локдауна.

«Виндзор — это то место, которое королева любит. У нее там свои воспоминания с принцем Филиппом, у нее там есть пони и семья поблизости. Так что все логично», — прокомментировал переезд Елизаветы II королевский автор Хьюго Викерс в беседе с The Sunday Times.

Напомним, ранее Елизавета II провела первые выходные после болезни с внуками.

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