Почему Волочкова правильно поступила, когда пошла в самое напряженное время на маникюр

Балерину упрекнули в легкомысленном поступке, однако бьюти-эксперты заметили, что Анастасия Волочкова знает, что делает.

В разгар событий на Украине, из-за которых, кажется, переругался весь мир, а бывшие друзья стали врагами, балерина Анастасия Волочкова отправилась в любимый салон красоты и порадовала себя свеженьким маникюром и педикюром. Мало того, не постеснялась показать результат в личном блоге, восхищаясь своими ноготочками.

Стоит сказать, что этот поступок понравился далеко не всем. Некоторые фолловеры сочли, что это совсем несвоевременно. Однако за этим шагом артистки на самом деле таится определенная женская мудрость.

Мастер маникюра Надежда Богатова заметила, что к ней порой женщины ходят не только, чтобы их ногти стали аккуратными, а чтобы расслабиться, забыть про свои проблемы.

«Когда женщины посещают бьюти-процедуры, они заряжаются позитивной энергией. Иногда мастера выполняют роль психолога, которым можно душу излить. И потом это возможность, выйдя из салона, посмотреть на себя красивую и порадоваться. Это очень заряжает! Помогает сохранить заряд бодрости и позитива», — сказала эксперт в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Эксперт моды София Чернова также заметила, что поднять себе настроение может женщина и сама — устроить дома мини-салон красоты, сделать нарядную укладку волос, накрасить ногти.

Что касается маникюра и педикюра Анастасии Волочковой, то оба эксперта похвалили ее: балерина сделала все по последним тенденциям. Теперь актуально сочетать разные лаки на руках и ногах, как это сделала знаменитость, выбрав не очень заметное покрытие на руках и яркое на ногах. А нюдовые варианты и френчи — это универсально, удобно и смотрится дорого. Именно поэтому многие звезды сейчас выбирают такие варианты лаков. Они сочетаются со всеми стилями, любыми нарядами и оттенками.

«Маникюр с нюдовым покрытием остается актуальным в этом сезоне. Также трендом этого сезона будут многочисленные блестки на ногтях, френч с черным лаком, разные наклейки, также металлические украшения будут очень оригинальным решением», — добавила София Чернова.

София Чернова — эксперт по стилю, модель, блогер. Она снимается для известных брендов одежды, таких как Modus Fashion, Fresh Dress Shop, Mercedress и др. Работает моделью больше трех лет. В скором времени София запускает собственный бренд одежды, который будет интересен всем без исключения представительницам прекрасного пола.

Надежда Богатова — мастер ногтевого сервиса. Имеет стаж работы семь лет. Прошла более 30 курсов повышения квалификации, училась у таких именитых мастеров, как Шабалина Юлия, Строкина Наталья, Нейл Артист Всея Руси, Елена Шанская, Становая Светлана.

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