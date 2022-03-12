«У меня довольно странное лицо»: Прилучный накрасился перед тем, как поговорить с подписчиками

После новостей о скорой блокировке Instagram на территории РФ, отечественные звезды старательно пытаются освоить Telegram и привлечь своих подписчиков на этот канал.

Актрисы Кристина Асмус и Алена Хмельницкая очень долго не могли понять, как открыть функцию комментирования на своих каналах. А потом радовались, как дети, когда это все-таки сделать удалось.

Павел Прилучный и вовсе появился перед поклонниками в своем первом видео с ярким макияжем. Пока не совсем понятно – задумывалось так артистом или получилось случайно.

«У меня довольно странное накрашенное лицо», — прокомментировал экс-муж Агаты Муцениеце.

Вероятно, «мажор» появился перед камерой своего канала сразу после спектакля или перед ним. Например, в постановке «Авантюристы поневоле» Прилучный не только выходит на сцену с макияжем, но и в женском парике.

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