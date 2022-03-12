«Честь дороже бабок»: Курбан Омаров поддержал решение блокировать Instagram в России

Многие отечественные звезды грустят о предстоящей блокировке Instagram в России. Такое решение, напомним, приняла Генпрокуратура РФ. Она направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.
Ольга Бузова, прощаясь со своими фолловерами даже расплакалась, а Настя Ивлеева закатила прощальную вечеринку у себя дома.
«Ну что, прощай, Instagram! Было круто, но… Честь дороже бабок, прости. Нам предстоит нелегкий, но назревший выбор между комфортом с одной стороны, достоинством и самоуважением — с другой. Я думаю, что большинство наших людей понятно, что выберет. Мы люди гордые и за фантики свою родину не продадим.
Facebook перешел все границы. Как можно дискриминировать целую страну? Вы принимаете закон, который разрешает желать смерти людям определенной нации? Расскажите это своим дедам, разве они за такое будущее воевали? Мы типа должны смириться и терпеть, пока нас унижают?» — написал Омаров в личном блоге.
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