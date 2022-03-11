«Скоро уже закроют?»: растолстевшая Муцениеце призналась, что ждет ухода McDonald’s из России

Компания McDonald’s решила временно закрыть свои 850 ресторанов на территории России из-за ситуации на Украине. Анна Семенович и Ольга Бузова нашли в этом определенные плюсы — дескать, стройнее будем.

Оказалось, что Агата Муцениеце тоже рада этому факту. Актриса, которая ранее обращалась в детокс-клинику, чтобы похудеть, наведалась в знаменитый фастфуд «на прощание». Ну и слегка переборщила. Встав на весы, звезда «Закрытой школы» сильно расстроилась.

«Скоро уже «Макдак» закроют? Ну вот чтобы совсем закрыли, чтобы нельзя было его есть? Я его и вчера ела, потому что его закрывают», — сказала Агата Муцениеце.

Артистка задумалась, что если сеть уйдет из России еще не скоро, то она может растолстеть еще больше.

Ранее Гарик Харламов пошутил по поводу ухода McDonald’s из России, намекнув, что на его месте может появиться пельменная. А его поклонники посоветовали открыть комику свой фастфуд вместо американского.

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