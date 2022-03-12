Советовал Рогов: Николаева отметилась в модном жакете в стиле гусарского доломана

В этом сезоне актуален как никогда стиль милитари.

В текущем сезоне мода активно приветствует стиль милитари. Военные элементы можно встретить в самых разных элементах как мужского, так и женского гардероба.

В тренде цвет хаки, металлические пуговицы, лампасы, камуфляжный рисунок, эполеты, о которых ранее рассказывала Эвелина Хромченко, она считает, что носить их будут буквально на каждом шагу.

Актуален и гусарский стиль, особенно доломаны в различных проявлениях. Об этом рассказал стилист Александр Рогов во время авторского YouTube-шоу Rogov live.

Это фэшн-направление поддержала ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева, которая выбрала белый жакет с застежками в духе доломана. Его она примерила с черным платьем длины мини.

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