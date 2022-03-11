Барановская вслед за Пригожиным решила устроить себе «экспресс-визит», улетев из Москвы

Правда ведущая Первого канала отправилась не в Израиль.

Недавно продюсеру Иосифу Пригожину и его жене певице Валерии досталось от подписчиков. Чета улетела в Израиль, навестить пожилых родственников на пару дней.

Муж артистки назвал свой тур «экспресс-визитом» и был крайне возмущен тем, что народ его не понял. Он уверен, что каждый имеет право на путешествия даже сейчас.

Юлия Барановская тоже решила отдохнуть по-быстрому. Правда ведущая «Мужского / Женского» меньше продюсера рискует нарваться на хейт, ведь улетела она вовсе не на райские острова, а на северо-запад России.

«Мы с детьми в Архангельск на один день», — написала звезда в Telegram.

Пока Барановская решила хранить интригу и не рассказывает о цели своей поездки.

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