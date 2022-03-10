«Экспресс-визит в Израиль»: Пригожин показал свою маму, которую навестил вместе с Валерией

Продюсер провел несколько дней с родными. Он опровергнул слухи об эмиграции.

Иосиф Пригожин в скором времени отметит своей 53-летие. Он уже давно счастлив в браке с певицей Валерией. Общих детей у них нет, но продюсер относится к ее наследникам от прошлых отношений, как к родным.

Также Иосиф поддерживает общение со своими детьми от первого брака Дмитрием и Данаей, а также с дочкой Елизаветой от бывшей возлюбленной Лейлы Фаттаховой. Обычно супруги много путешествуют.

Недавно Пригожин покинул Россию. Он заснял Валерию в аэропорту. Появились слухи, что они решили эмигрировать. Однако спустя несколько дней пара вернулась. Продюсер признался, что просто навещал родных.

Он давно не видел маму и пропустил ее юбилей, поэтому захотел ее проведать. В соцсети Иосиф опубликовал фото, на которых запечатлен с пожилой родительницей Динарой Якубовной.

«Экспресс-визит к маме в Израиль закончился, летим в любимую Москву. Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, это просто шок. Выбрали два дня в графике, чтобы навестить маму (в пандемию из-за ограничений не мог приехать к ней на 80-летний юбилей), а 7- го, к тому же, был 85-летний юбилей моей родной тети, которая мне как вторая мама», — пояснил продюсер.

Поклонники отметили, что он внимательный сын. Другие похвалили его за такое внимание к родным. «Вы идеальный, во всем. Я наблюдаю иногда читаю о вашей семье. Молодец», «Валерия, как всегда, прекрасная!», «Вы очень хороший сын», «Святое дело маму навестить», — прокомментировали пост подписчики.

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