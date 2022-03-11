«Главным было тепло, которым мы обменивались»: Юлия Меньшова трогательно попрощалась со своей аудиторией в Instagram

Через несколько часов на территории России будет ограничен доступ к социальной сети Instagram.

Многие знаменитости прямо в эти минуты публикуют в микроблогах прощальные посты. Кто-то записывает видеообращения, чтобы поблагодарить свою аудиторию.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова с большой теплотой и грустью в голосе призналась, что благодарна подписчикам за любовь и тепло, которые они ей дарили.

«Хочу попрощаться с вами с огромной благодарностью за то, что на протяжении этих лет вы подписывались на меня. Были рядом со мной, писали мне невероятно трогательные сообщения, комментарии. Мы были друг для друга поддержкой.

Многие считают, что для блогеров аудитория Instagram нужна была для того, чтобы зарабатывать деньги на рекламе. Но в моем случае это было не так. Я завела блог не для этого. Главным было тепло, которым мы могли обмениваться и поддерживать друг друга. Я благодарна вам за внимание и любовь», — сказала на видео в сторис Юлия Меньшова.