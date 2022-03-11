«И слава Богу»: Алферова порадовалась «последним дням» Instagram

Актриса Ксения Алферова в момент звездной паники по поводу скорой блокировки Instagram заявила в своем аккаунте, что даже рада этому событию.

Напомним, Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети из-за экстремистских высказываний.

Ксения Алферова написала, что ей тяжело наблюдать за расколом общества и ненавистью, которая царит в Сети.

«Как все мы докатились до этой черты?! Я люблю мою Родину, я люблю мой народ, я вообще людей люблю. И верю, что искра Божья, заложенная в каждого из нас, разгорится ярче, и мы не позволим политикам уничтожить нашу человеческую суть, превратить нас в беснующееся и выкрикивающее оскорбительные слова и грызущее друг другу глотки стадо! Instagram, я так понимаю, доживает у нас последние дни, и слава Богу. Протягиваю руку всем. Лично общаться с большим количеством людей невозможно, а в «Телеграме» пока можно», — написала Ксения Алферова.

Актриса сказала, что верит в русскую силу духа и нашу загадочную русскую душу. И добавила, что она и ее близкие всегда будут со своей страной, попросив людей не унывать и не «оскотиниваться».

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