«Пророк всея Руси!»: как Шастун «накаркал» горькую долю Милохина без TikTok, Instagram и McDonald’s

В январе Даня Милохин даже не представлял, что его сладкая жизнь на платформах может испортиться.

В январе этого года на шоу GQ TV Антон Шастун пообщался с Даней Милохиным, несколько подзабытое интервью теперь активно обсуждается пользователями интернета. Ведущий очень настойчиво спрашивал в нем тиктокера, чем он может заниматься кроме работы в TikTok.

Блогер, хихикая, отвечал, что тогда пойдет в Instagram. А если и его закроют, то отправится работать в McDonald’s.

Как известно, первая соцсеть уже не работает в России, вторая — скоро заблокируется, ну а сеть ресторанов быстрого питания тоже заявила, что покинет Россию. На такой случай у Дани Милохина был припасен четвертый вариант — присоединиться к работягам на шиномонтажке, тем более образование у знаменитости, как выяснилось, как раз профильное.

«Шастун — пророк всея Руси!», «Он теперь боится, наверное, лишнего сказануть», «Ну еще вариант — колхозы есть», «Накаркали или что-то знали?», «Эти парни что-то знали?», «Б – безысходность», — комментировали наперебой пользователи Сети этот сюжет.

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