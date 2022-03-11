Харламову предложили поставить свое кафе вместо McDonald’s

Поклонники Гарика Харламова оптимистично отреагировали на новость о закрытии сети ресторанов.

Гарик Харламов отреагировал на закрытие сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Комик опубликовал в личном блоге картинку с заведением под названием «ПельМенная» с характерной буквой «М» в виде логотипа известного фастфуда.

Подписчики Гарика Харламова не заставили себя долго ждать, комментируя пост артиста. Многие поклонники экс-мужа Кристины Асмус отметили, что его фаст-фуд теперь может с успехом заменить американский бренд.

«Пельменная будет от Гарика?», «Эх, у Гарика сейчас попрет хот-догошный бизнес!», «Будет донерка от Гарика», «ХарлаМная лучше будет», «ХарлаМням-ням», «ХарлаМошная», «Гарик, поздравляю, будем есть ваши бургеры!», «Гарик! Давай вставай вместо «Мака»! Это твое время!» — прокомментировали фолловеры Харламова.

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