«Замечательный день»: Алферова объяснила, зачем нужно Прощеное воскресенье

Актриса Ксения Алферова 6 марта обратилась к своим поклонникам с просьбой простить ее. И рассказала о традициях на Прощенное воскресенье.

«Простите меня, пожалуйста, кого невольно обидела словом или делом. Замечательный день, чтобы прекратить вражду между людьми. Давайте остановимся, посмотрим друг на друга, примем и простим! Мы можем, у нас получится!» — сказала Ксения Алферова.

Со ссылкой на журнал «Фома» артистка объяснила в личном блоге, что праздник Прощеного воскресенья – это венец подготовительного периода перед Великим постом. Христиане в этот день должны примириться друг с другом, чтобы с чистым сердцем начать пост.

Ксения Алферова заметила, что не стоит просить прощения формально, оно должно быть искренним.

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