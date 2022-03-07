«Разоблачения я ждала»: Джанабаева назвала имя члена жюри «Маски», которого боялась больше всего

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева раздосадована тем, что больше не является участником проекта.

В минувшее воскресенье, 7 марта, в эфире НТВ на шоу «Маска» был разоблачен второй участник проекта.

Под маской Павлина оказалась певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» и многодетная мама Альбина Джанабаева.

Вокалистка тут же заявила судьям проекта, что без нее в «Маске» будет меньше красоты.

Альбина Джанабаева призналась, что больше всего боялась Тимура Родригеза, за которым укрепилась слава лучше следопыта шоу «Маска».

«Жюри обсуждают артистов с юмором, местами колко, ведь они пытаются вывести Маску на какую-то реакцию, им нужно, чтобы человек проявил себя. В первую очередь, разоблачения я ждала от Тимура Родригеза, он, конечно, гениальный слухач. Так в итоге и получилось», — цитирует Альбину Джанабаеву «СтарХит».

Напомним, четверо судей «Маски» угадали, что в костюме Павлина Альбина Джанабаева. И только Филипп Киркоров настаивал, что в нем — Таисия Повалий.

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