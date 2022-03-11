«Доктор дала нам два дня»: беременная десятый месяц Алена Рапунцель объявила, когда она, в конце концов, родит

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится во второй раз стать мамой. По прогнозам врачей, ее малыш должен был появиться на свет 7 марта.

Но роды пока так и не начались. Идет уже десятый месяц беременности Алены.

В эту пятницу Рапунцель посетила своего гинеколога в роддоме. Врач выработала для своей пациентки тактику, которой той стоит следовать.

В сторис микроблога Алена Рапунцель рассказала о рекомендациях врача и о том, в какой же день появится на свет ее малыш.

«Мне бы очень хотелось сказать, что я уже пошла рожать, — поделилась Алена Рапунцель. — Но нет. Схваток нет. Доктор дала мне два дня, чтобы я подождала и родила естественным образом. Но если этого не произойдет, то в понедельник в восемь утра меня кладут на стимуляцию и будут вызывать роды. Но я надеюсь, что мы с малышом все-таки договоримся и родим сами».

Напомним, будущий ребенок станет для Алены Рапунцель вторым.

У нее есть сын Богдан от отношений с Ильей Яббаровым. С ним, как и с папой еще нерожденного малыша, Алена Рапунцель рассталась во время беременности.

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